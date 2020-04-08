Некоторые представители оппозиции утверждают, что полиция злоупотребляет специальным карантинным режимом, введенным в стране, арестовывает оппозиционеров и представителей независимых СМИ под различными предлогами. Об этом сказал начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов.

«В первую очередь, хочу сказать, что выступающие с такими заявлениями — это не представители оппозиции, а группа лиц, намеревающихся нарушить порядок, кто-то внутри страны, а кто-то провоцирует из-за рубежа. Что бы они ни говорили, государство всегда заботится о гражданах, о здоровье людей. Что касается карантинного режима, сотрудники МВД и военнослужащие не «охотятся» на нарушителей, пользуясь ситуацией. Это предвзятое отношение и шантаж. Только в марте за нарушение карантинного режима были привлечены к ответственности 11 человек, возбуждено пять уголовных дел, 154 нарушителя арестованы в административном порядке, 33 000 лицам сделаны предупреждения.

Возникает вопрос, сколько из этого числа являются "их людьми"? Пусть будут трое, пятеро. А остальные?», - отметил Э.Захидов.

Полковник добавил, что все являются нашими гражданами, независимо от политических взглядов, партийной принадлежности.

«Для сотрудника полиции, который осуществляет контроль за соблюдением карантинного режима, рискуя своим здоровьем, не имеет значения, кем по профессии является задержанный, членом какой партии он является. Правоохранители не интересуются этим», - подчеркнул Э.Захидов.