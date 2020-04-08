«До сих пор в результате превентивных мер, предпринятых Оперативным штабом после анализа сложившейся ситуации у нас по сравнению с другими странами, продолжает оставаться небольшим число заражений и смертей от коронавируса. В результате действий врачей удается сохранять жизнь больным» , - сказал пресс-секретарь Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов, передает haqqin.az.

«Рост и сокращение числа заражений – спиралевидно. То есть иногда наблюдается спад заражений, а иногда очередной рост заражений бывает больше предыдущего. Число заражений по-прежнему остается больше числа выздоровлений. Эта тенденция требует того, чтобы были предприняты новые превентивные шаги.

Врачи также говорят, что для предотвращения распространения инфекции очень важна изоляция. Но наблюдения и факты показывают, что граждане не соблюдают очень важные требования самоизоляции. Тенденция в этом направлении не внушает оптимизма.

Например, 8 апреля за сутки были выявлены 3 073 нарушения особого карантинного режима. А 10 апреля этот показатель вырос до 3 112 нарушений. Сегодня, 11 апреля, нарушений уже 3 810. Среди них 27 административных арестов и одно преступление. Эти 27 административных арестов показывают, что создается необходимость пойти на еще более жесткие ограничения.

До сих пор правительство не хотело идти на жесткие ограничения. Несмотря на то, что это, наверное, выглядит, как самый легкий путь. Потому что была уверенность в том, что граждане дисциплинированно будут соблюдать требования особого карантинного режима, и будет эффект от самоизоляции. Однако сегодняшняя картина показывает, что дальнейшее ужесточение правил карантина становится все более актуальным и превращается в требование сегодняшнего дня», - сказал представитель правительства.