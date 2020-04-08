Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице в субботу, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Ранее источник сообщал, что муфтий республики был госпитализирован в больницу, у него подозревают коронавирус. Он находился в тяжелом состоянии, ему подключили кислород и взяли анализы на коронавирус.

"К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 29 заболевших коронавирусом, один из которых в тяжелом состоянии, в реанимации также находятся еще четверо пациентов с подозрением на инфекцию. В субботу один из пациентов с коронавирусом - 64-летний мужчина - скончался.