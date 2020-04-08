Экс-сотрудница Байдена обвинила его в домогательствах

Экс-сотрудница бывшего вице-президента США 77-летнего Джо Байдена написала на него жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.

Сообщается, что обвинителем выступает бывшая сотрудница Байдена Тара Рид, которая утверждает, что вице-президент США домогался ее в 1993 году. По ее словам, инцидент произошел в коридоре Сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера.

Издание отмечает, что впервые Рид выступила со своим обвинением против Байдена в конце прошлого месяца. В ответ команда Байдена назвала обвинения ложными и призвала журналистов тщательно проверять подобные заявления.