В Азербайджане выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, еще 41 человек полностью излечились и были отпущены домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится, что в анамнезе гражданина 1935 года рождения были указаны нарушение сердечного ритма, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, анализы, взятые для выявления коронавируса COVID-19, оказались положительными. Несмотря на принятые меры, пациент скончался.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 1058 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 200 человек вылечились, 11 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 35 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.