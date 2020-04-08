Заур Расулзаде, отдел политики 21:25

Благосостояние Армении целиком и полностью зависит от России, что хорошо известно не только экономистам и политикам, но и большей части общества обеих стран. Правда, армянские власти предпочитают называть такую свою несостоятельность «сотрудничеством». Несмотря на то, что малозначительные товары, которые Армения экспортирует в РФ, можно пересчитать по пальцам, а вот бесконечную материальную «помощь» буквально для всего, что составляет экономику государства, Ереван исправно получает от Москвы. Это и оружие, и сырье для предприятий, и продукты питания, и многое другое.

Всего в Армении зарегистрировано около 2300 российских компаний, которые действуют в различных сферах экономики. Москва является ключевым внешнеэкономическим поставщиком, почему-то опять-таки заменяемым эвфемизмом – «партнер» и уже не одно десятилетие остается главным инвестором в армянскую экономику. Но сегодня бесконечный поток инвестиций и других вливаний в армянскую экономику может резко сократиться, если не совсем иссякнуть. Россия из-за пандемии коронавируса и рухнувших цен на нефть вынуждена изыскивать возможности для удержания от кризиса собственной экономики и обеспечения необходимым своего населения. Одна из основных финансовых подпиток из России - частные трансферты, осуществляемые более миллионом армянских граждан (без учета имеющих российское подданство), находящихся на заработках в этой стране. Годовой объем поступающих в Армению таких трансфертов составляет около 1 млрд долларов. В настоящее время часть армянских трудовых мигрантов уже выслана из РФ, а из оставшихся мало кто не лишился работы. То есть деньги из России, на которых держалось множество средних и мелких бизнесов и за счет которых кормилась значительная часть населения, больше оттуда поступать не будут. Скажется при этом и девальвация российского рубля на фоне пандемии и падения мировых цен на нефть, которая наносит непоправимый ущерб армянским экспортёрам, которые вывозят в РФ некоторые товары. На российском рынке снизится конкурентоспособность армянских товаров, поскольку экспортируемая из Армении продукция в долларовом выражении может подорожать. Так что если сегодня правительство буквально всех стран мира озабочено будущим своей экономики, то власти Армении оказались перед поистине неразрешимой задачей. И вот именно сейчас, в форс-мажорных для всего мира обстоятельствах – глобальной пандемии и глобального сползания в экономический кризис, в Армении бурно заговорили о пагубности тотальной зависимости от России. В интервью армянской газете «Жоговурд» член комиссии по экономическим вопросам армянского парламента Геворг Папоян заявил, что армянская экономика слишком сильно зависит от России и этому нужно положить конец.

«Объемы поступающих в Армению трансфертов сейчас составляют порядка 550-600 млн долларов в год, в то время как, к примеру, 15 лет назад они доходили до 1,5 млрд. Снижение трансфертов и российских инвестиций ставит армянскую экономику в плохое положение», - указал армянский депутат. А экс-посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян назвал в Facebook ситуацию в отечественной экономике критической. «Это даже не катастрофа, это уже взрывоопасная ситуация для экономики Армении. Вы замечали, что в нашей стране говорит только один человек, причем не так важно, о чем: о мировом кризисе, о коронавирусе, о самоизоляции, о будущем, о прошлом, о судебных реформах, о кофейных аппаратах, о поцелуях, о ценах, о новых технологиях? И это один-единственный человек: человек-оркестр, или просто премьер-министр страны. Он говорит без остановки: в лайвах, потом в интервью, потом на заседании правительства, далее спешит в Национальное собрание, где даже депутаты снимают вопросы, а он все равно продолжает говорить. Будь на его месте сейчас кто-либо другой, то потерял бы сон от накопившихся проблем и ответственности, не выходил бы из кабинета, превратил бы оперативный штаб в 24-часовой.