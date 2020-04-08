93 тысячи зараженных коронавирусом во Франции

Количество умерших после заражения коронавирусом в больницах Франции за минувшие сутки увеличилось на 353 человека, общее число летальных исходов на территории страны составило 13 832. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"За последние 24 часа в госпиталях умерли 353 пациента. Общее число смертельных случаев с 1 марта во Франции составляет 13 832, из них 4889 зафиксированы в домах престарелых", - сказал он. При этом, согласно данным властей, число подтвержденных случаев заражения в стране составило 93 790, увеличившись за сутки на 3114.

Глава французского ведомства отметил, что "в настоящий момент в больницах находятся 31 320 пациентов с коронавирусом". Их них почти 7 тыс. человек - большинство люди старше 60 лет - помещены в реанимацию, добавил он. "За последние 24 часа 121 зараженный поступил в отделение интенсивной терапии", - добавил он. По данным Саломона, в общей сложности свыше 26 тыс. человек успешно прошли лечение в больницах и вернулись домой.

"Мы можем констатировать, что эпидемия в стране продолжает находиться в активной стадии", - резюмировал Саломон.