«Планета парни из Баку» в поддержку азербайджанских врачей видео

Отдел информации

Коллектив театра «Планета парни из Баку» посвятил песню азербайджанским врачам, которые ведут героическую борьбу с коронавирусом. Видеоролик размещен на официальном канале «Планеты парни из Баку» на Youtube.

Наряду с участниками коллектива в исполнении композиции приняли участие и звезды шоу-бизнеса и дети врачей.

В песне поется о том, что весь азербайджанским народ сплотился перед этой угрозой,  а врачи днем и ночью работают во имя народа.

«Эта страна благодарна каждому из вас!», -  обращаются к врачам артисты.

Коллектив «Планета парни из Баку» призывает всех граждан поддержать врачей в этот сложный момент, строго соблюдать требования карантинного режима и не выходить из дома без острой необходимости.

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