«Планета парни из Баку» в поддержку азербайджанских врачей видео
Коллектив театра «Планета парни из Баку» посвятил песню азербайджанским врачам, которые ведут героическую борьбу с коронавирусом. Видеоролик размещен на официальном канале «Планеты парни из Баку» на Youtube.
Наряду с участниками коллектива в исполнении композиции приняли участие и звезды шоу-бизнеса и дети врачей.
В песне поется о том, что весь азербайджанским народ сплотился перед этой угрозой, а врачи днем и ночью работают во имя народа.
«Эта страна благодарна каждому из вас!», - обращаются к врачам артисты.
Коллектив «Планета парни из Баку» призывает всех граждан поддержать врачей в этот сложный момент, строго соблюдать требования карантинного режима и не выходить из дома без острой необходимости.