Коллектив театра «Планета парни из Баку» посвятил песню азербайджанским врачам, которые ведут героическую борьбу с коронавирусом. Видеоролик размещен на официальном канале «Планеты парни из Баку» на Youtube.

Наряду с участниками коллектива в исполнении композиции приняли участие и звезды шоу-бизнеса и дети врачей.