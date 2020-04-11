Умер правнук Толстого и Некрасова

Врачи диагностировали у него инсульт.

«Произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал его сын Александр Некрасов-младший. Политолог умер 9 апреля в больнице в Лондоне.

Александр Некрасов — правнук Льва Толстого и поэта Николая Некрасова. Он покинул Россию в 1960-х годах и переехал в Великобританию вместе с матерью и отчимом. Позже он вернулся, чтобы поступить в МГИМО. Также Некрасов работал корреспондентом ТАСС.