Умер правнук Толстого и Некрасова
Политолог Александр Некрасов скончался на 64 году жизни, передает ТАСС.
Врачи диагностировали у него инсульт.
«Произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал его сын Александр Некрасов-младший. Политолог умер 9 апреля в больнице в Лондоне.
Александр Некрасов — правнук Льва Толстого и поэта Николая Некрасова. Он покинул Россию в 1960-х годах и переехал в Великобританию вместе с матерью и отчимом. Позже он вернулся, чтобы поступить в МГИМО. Также Некрасов работал корреспондентом ТАСС.