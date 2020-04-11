Александр Заваров: «Коронавирус положил конец и мировому спорту» эксклюзив
Коронавирус нанес огромный ущерб не только экономике в глобальном масштабе, но и мировому спорту, прежде всего командным его видам, заявил haqqin.az легендарный футболист киевского «Динамо» Александр Заваров.
«Проблема в том, что по всему миру остановились не только международные турниры и внутренние чемпионаты, но и сборы, регулярные тренировки, система отработки тактики и стратегии футболистов, баскетболистов, волейболистов и т.д. Никакая тренировка спортсменов дома не может заменить активную подготовку на стадионах и спортзалах. Современные спортивные команды - это единый комплекс, широкая система работы тренерского состава, инструкторов, врачей, массажистов, обслуживающего персонала и т.д. Естественно, в условиях пандемии вся эта система застыла на неопределенный срок. Если при индивидуальных видах спортсмен еще как-то может поддерживать форму, то в командном спорте этот механизм подготовки заморожен», - утверждает А.Заваров.
Как считает мастер футбола, время на восстановление мирового спорта зависит от того, как долго будет продолжаться пандемия. Восстановление спорта можно сравнить с восстановлением спортсмена после травмы: как долго спортсмен вынужден залечивать травму, примерно столько же времени ему надо восстанавливать форму после излечения травмы. Сколько продлятся ограничения в спорте, столько же времени спортсменам потребуется, чтобы восстановиться форму хотя бы допандемийного уровня, считает он.
«Надо признаться, что ситуация сейчас в мировом спорте беспрецедентная. Нарушен профессиональный ритм всех спортсменов, в том числе и футболистов. Они вышли из привычного режима физической и психологической нагрузки на внутренних чемпионах и тренировках. И восстановление в прежней форме предстоит нелегкое», - полагает А. Заваров.
Говоря об играх Чемпионата Европы по футболу, который теперь состоится в 2021 году, он отметил, что FİFA приняла умное решение отложить на год этот континентальный турнир. «Я уверен, что к следующему году все команды-участницы наберут форму на своих национальных чемпионатах. Несомненно, достаточно быстро восстановятся команды таких футбольных стран, как Германия, Великобритания, Испания и некоторые другие. С полной уверенностью можно ожидать великолепные, зрелищные матчи на играх в Баку, Санкт-Петербурге и в других городах европейского чемпионата», - предвещает звезда мирового футбола.