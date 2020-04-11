«Проблема в том, что по всему миру остановились не только международные турниры и внутренние чемпионаты, но и сборы, регулярные тренировки, система отработки тактики и стратегии футболистов, баскетболистов, волейболистов и т.д. Никакая тренировка спортсменов дома не может заменить активную подготовку на стадионах и спортзалах. Современные спортивные команды - это единый комплекс, широкая система работы тренерского состава, инструкторов, врачей, массажистов, обслуживающего персонала и т.д. Естественно, в условиях пандемии вся эта система застыла на неопределенный срок. Если при индивидуальных видах спортсмен еще как-то может поддерживать форму, то в командном спорте этот механизм подготовки заморожен», - утверждает А.Заваров.

Коронавирус нанес огромный ущерб не только экономике в глобальном масштабе, но и мировому спорту, прежде всего командным его видам, заявил haqqin.az легендарный футболист киевского «Динамо» Александр Заваров.

Как считает мастер футбола, время на восстановление мирового спорта зависит от того, как долго будет продолжаться пандемия. Восстановление спорта можно сравнить с восстановлением спортсмена после травмы: как долго спортсмен вынужден залечивать травму, примерно столько же времени ему надо восстанавливать форму после излечения травмы. Сколько продлятся ограничения в спорте, столько же времени спортсменам потребуется, чтобы восстановиться форму хотя бы допандемийного уровня, считает он.

«Надо признаться, что ситуация сейчас в мировом спорте беспрецедентная. Нарушен профессиональный ритм всех спортсменов, в том числе и футболистов. Они вышли из привычного режима физической и психологической нагрузки на внутренних чемпионах и тренировках. И восстановление в прежней форме предстоит нелегкое», - полагает А. Заваров.

Говоря об играх Чемпионата Европы по футболу, который теперь состоится в 2021 году, он отметил, что FİFA приняла умное решение отложить на год этот континентальный турнир. «Я уверен, что к следующему году все команды-участницы наберут форму на своих национальных чемпионатах. Несомненно, достаточно быстро восстановятся команды таких футбольных стран, как Германия, Великобритания, Испания и некоторые другие. С полной уверенностью можно ожидать великолепные, зрелищные матчи на играх в Баку, Санкт-Петербурге и в других городах европейского чемпионата», - предвещает звезда мирового футбола.