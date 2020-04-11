Четыре страны Европы ослабили карантинный режим

Чехия, Австрия, Дания и Норвегия ослабили режимы изоляции, введенные властями с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что жители Чехии уже могут покупать товары в магазинах техники, а также велосипеды, играть в теннис и плавать.

Австрия планирует открыть небольшие магазины после Пасхи.

В Дании со следующей недели откроются детские сады и школы, а в Норвегии дети пойдут в детские сады на неделю позже.

Эти страны являются первыми на Западе, которые уже начали постепенно избавляться от введенных ранее строгих мер, призванных сдержать распространение коронавируса.