Весь город заразился коронавирусом. Не было карантина

Правозащитники утверждают, что иранские чиновники не смогли ввести изоляционные меры в городе, а также обеспечить его почти стотысячное население основными медицинскими принадлежностями и средствами гигиены.

Практически все жители района Гонджешгир в иранском городе Изе (провинция Хузистан) заразились коронавирусом из-за отсутствия карантина. Об этом сообщает сайт иранской правозащитной организации Human Rights Monitor.

Предположительно, волна инфекций началась, когда в город приехала зараженная семья из Йезда. Коронавирус постепенно распространился на всех жителей района Гонджешгир.

На сегодняшний день почти половина жителей Гонджешгира находятся в критическом состоянии и были переведены в больницы в Ахвазе. Другим пациентам было приказано не покидать свои дома.

Правозащитники также отмечают, что департамент разведки в Изе обязал медсестер из местной больницы дать расписку о том, что они будут хранить молчание и не распространять какие-либо новости о вспышке коронавируса в их городе. В противном случае их ждут увольнения. Городские власти также оказывали давление на жителей, чтобы они хранили молчание о своих умерших родственниках и хоронили их тайно.

Издание отмечает, что число погибших в Иране от коронавируса достигает 24 тысяч человек. Погибшие являются жителями 261 города в 31 провинции Ирана.