Многие жители коммуны вышли на улицы, чтобы протестовать против гибели молодого человека в ходе преследования полицейского патруля.

Портал газеты La Libre Belgique пишет "о насильственных инцидентах" в Андерлехте.

Развернуты значительные силы полиции. На место прибыл водомет для разгона толпы и отряжен полицейский вертолет для наблюдения за ситуацией.

Местная молодежь вступила в прямые столкновения с полицейскими, забрасывает их камнями. Побиты многие припаркованные на улицах автомобили, разрушено городское оформление.

Вечером 10 апреля два молодых человека разъезжали на скутерах в центре коммуны в нарушение режима ограничения передвижений в условиях эпидемии коронавируса и привлекли внимание полицейского патруля, решившего проверить их документы.

Один из них попытался скрыться. Патруль стал его преследовать. Одна из патрульных машин направилась ему навстречу. Водитель скутера, обгоняя грузовик, за которым он ехал, врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля и погиб на месте.