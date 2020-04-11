Борис Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни

Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обязан жизнью заботящимся о нем медикам, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра друзьям.

Как отмечает телеканал, Джонсон высоко оценил "образцовый" медицинский присмотр в больнице Святого Томаса, где он проходит лечение. "Я не могу выразить, как я им благодарен … Я обязан им жизнью", - приводит Sky News заявление Джонсона друзьям.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Поздно вечером 5 апреля канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.

На следующий день офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. В четверг, 9 апреля, Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.