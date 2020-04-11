COVID-19 и резкий спад цен на нефть являются текущими вызовами для глобальной экономики, в том числе и ее составной части – экономики Азербайджана. В целом мы стали свидетелями того, что правительство страны успешно справляется с этими вызовами и поставленными президентом Ильхамом Алиевым задачами, направленными на их решение. Своевременно принимаются весьма важные меры для решения опасных проблем и предотвращения надвигающихся угроз, оказывается эффективная поддержка наиболее пострадавшим от пандемии сферам экономики, решаются социальные проблемы уязвимых слоев населения...

Меры предпринимаются, это видно невооруженным глазом. Их так много, объемы выделенных для этого главой государства средств так велики, что это признают и международные структуры. Правда, некоторые недруги пытаются сравнить 2,5 млрд. манатов, выделенных Ильхамом Алиевым, с выделенными для тех же целей президентом США Дональдом Трампом триллионами долларов. Конечно, разница в тысячу раз впечатляет. Но, во-первых, некорректно сравнивать США с Азербайджаном, в том числе и их экономики. А во-вторых, в данном случае Вашингтон даже несколько запоздал с мерами, что, к сожалению, привело к нежелательным последствиям. Превентивные же меры, принятые Баку, оказались более эффективными – не все решает количество.

И вообще, не хочется сравнивать разные государства – борьбу с коронавирусом и его последствиями они ведут по-разному. И тут неверно давать оценки по разным показателям – числом зараженных и погибших, глубиной спада той или иной экономики. Ясно, что все правительства решают проблемы своих стран, исходя из конкретных обстоятельств и собственных возможностей. А исходные позиции у них, естественно, не были равными. Просто хотелось бы рассмотреть, как главы государств решают эти проблемы.

Внешне спокойный председатель КНР Си Цзиньпин первым столкнулся с бедой и первым же ее преодолел, решительно, без лишних эмоций и игры на публику. Президент России Владимир Путин проявляет высокую активность, общается с членами правительства и даже посещает специально отведенные для больных коронавирусом клиники. Несколко пассивным и более артистичным на его фоне выглядит президент США Дональд Трамп. Во всяком случае, критика в его адрес звучит как внутри страны, так и вне нее. Всемогущая Америка оказалась не совсем подготовлена к борьбе. Глава братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно помогает другим государствам, хотя другие лидеры даже менее пострадавших стран этого не допускают. О главах государств и правительств Италии, Франции, Испании, Великобритании и др. и вовсе не хочется говорить – у них достаточно своих забот, вызванных эпидемией.

Как же действует на этом фоне президент Азербайджана? Как всегда – спокойно, уверенно, рассудительно. Создав при Кабмине Оперативный штаб, глава государства, внешне, во всяком случае, переложил на него решение всех текущих вопросов. И штаб на виду всей общественности, которая дает ему достойную оценку. Систематические заседания, отчеты министров освещаются достаточно широко, а деятельность пресс-службы Кабмина, вообще, выше всех похвал. Но за всей этой тщательно продуманной, прозрачно и планомерно реализуемой работой явно видна фигура президента Ильхама Алиева.

А президенту ведь трудно, как никогда. Простаивают школы, предприятия и учреждения. Целые сферы экономики (логистика, торговля, туризм и др.) работают вполсилы или остановили работу. Тысячи людей потеряли работу, отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск, получают неполную зарплату… Кому же решать эти проблемы, как не главе государства. И Алиев их решает. Решает грамотно, однозначно добиваясь наименьших потерь, которые вирус уже нанес и может еще нанести здоровью населения и состоянию экономики. Это чувствуется по его частым заявлениям.