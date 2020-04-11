Задуматься о предстоящих делах горячая тема
COVID-19 и резкий спад цен на нефть являются текущими вызовами для глобальной экономики, в том числе и ее составной части – экономики Азербайджана. В целом мы стали свидетелями того, что правительство страны успешно справляется с этими вызовами и поставленными президентом Ильхамом Алиевым задачами, направленными на их решение. Своевременно принимаются весьма важные меры для решения опасных проблем и предотвращения надвигающихся угроз, оказывается эффективная поддержка наиболее пострадавшим от пандемии сферам экономики, решаются социальные проблемы уязвимых слоев населения...
Меры предпринимаются, это видно невооруженным глазом. Их так много, объемы выделенных для этого главой государства средств так велики, что это признают и международные структуры. Правда, некоторые недруги пытаются сравнить 2,5 млрд. манатов, выделенных Ильхамом Алиевым, с выделенными для тех же целей президентом США Дональдом Трампом триллионами долларов. Конечно, разница в тысячу раз впечатляет. Но, во-первых, некорректно сравнивать США с Азербайджаном, в том числе и их экономики. А во-вторых, в данном случае Вашингтон даже несколько запоздал с мерами, что, к сожалению, привело к нежелательным последствиям. Превентивные же меры, принятые Баку, оказались более эффективными – не все решает количество.
И вообще, не хочется сравнивать разные государства – борьбу с коронавирусом и его последствиями они ведут по-разному. И тут неверно давать оценки по разным показателям – числом зараженных и погибших, глубиной спада той или иной экономики. Ясно, что все правительства решают проблемы своих стран, исходя из конкретных обстоятельств и собственных возможностей. А исходные позиции у них, естественно, не были равными. Просто хотелось бы рассмотреть, как главы государств решают эти проблемы.
Внешне спокойный председатель КНР Си Цзиньпин первым столкнулся с бедой и первым же ее преодолел, решительно, без лишних эмоций и игры на публику. Президент России Владимир Путин проявляет высокую активность, общается с членами правительства и даже посещает специально отведенные для больных коронавирусом клиники. Несколко пассивным и более артистичным на его фоне выглядит президент США Дональд Трамп. Во всяком случае, критика в его адрес звучит как внутри страны, так и вне нее. Всемогущая Америка оказалась не совсем подготовлена к борьбе. Глава братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно помогает другим государствам, хотя другие лидеры даже менее пострадавших стран этого не допускают. О главах государств и правительств Италии, Франции, Испании, Великобритании и др. и вовсе не хочется говорить – у них достаточно своих забот, вызванных эпидемией.
Как же действует на этом фоне президент Азербайджана? Как всегда – спокойно, уверенно, рассудительно. Создав при Кабмине Оперативный штаб, глава государства, внешне, во всяком случае, переложил на него решение всех текущих вопросов. И штаб на виду всей общественности, которая дает ему достойную оценку. Систематические заседания, отчеты министров освещаются достаточно широко, а деятельность пресс-службы Кабмина, вообще, выше всех похвал. Но за всей этой тщательно продуманной, прозрачно и планомерно реализуемой работой явно видна фигура президента Ильхама Алиева.
А президенту ведь трудно, как никогда. Простаивают школы, предприятия и учреждения. Целые сферы экономики (логистика, торговля, туризм и др.) работают вполсилы или остановили работу. Тысячи людей потеряли работу, отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск, получают неполную зарплату… Кому же решать эти проблемы, как не главе государства. И Алиев их решает. Решает грамотно, однозначно добиваясь наименьших потерь, которые вирус уже нанес и может еще нанести здоровью населения и состоянию экономики. Это чувствуется по его частым заявлениям.
Но в работе правительства чувствуется какая-то изолированность, некая ограниченность. Да, мы привыкли видеть, как глава государства в трудные минуты всегда прибегает к помощи общественности, которая и обеспечивает победу во всех делах. И если отдельные специалисты в Штабе еще выступают, выдвигают свои предложения, до обсуждений с широкой общественностью пока рано. Сегодня парадом командует коронавирус, который не позволяет устраивать массовые мероприятия.
Но восстановление экономики, ее развитие настоятельно требуют активного вовлечения к активным обсуждениям широкой общественности. Кто может знать работу на селе лучше фермера, а работу на морской платформе лучше нефтяника? Месяц-другой вынужденного отдыха многих заставит задуматься о предстоящих делах, о путях преодоления возникших сложностей. И многие уже горят желанием поделиться своими мыслями, повысить эффективность на своих рабочих местах.
Да и глава государства, чувствуется, уже успел соскучиться без общения с людьми на их рабочих местах, бизнесменами и учеными. Особенно много говорится сегодня о помощи предпринимателям, пострадавшим от эпидемии. Им, безусловно, надо помочь, нужно определить и приоритетные направления для посткоронавирусного периода. А как можно решать проблемы бизнеса без их активного участия. Хотя сегодня и трудно похвастаться многочисленностью встреч и обсуждений с предпринимателями, но даже отдельные беседы с ними дают понять: их надо выслушать. И если живое общение сегодня невозможно, пусть это будет дистанционное обсуждение. А до живого тоже осталось ждать недолго. Беда общая, и выход из нее возможен только общими усилиями.