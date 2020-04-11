Впервые в истории США: в стране объявлено масштабное бедствие

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу объявил этот режим в Вайоминге.

Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир в Twitter, впервые «режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу».

В субботу число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило 20 тыс. По этому показателю, а также по количеству заболевших страна вышла на первое место в мире. Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США. В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тыс. человек.