Ученые из Китая назвали новые симптомы коронавируса

У некоторых зараженных новой коронавирусной инфекцией граждан Китая наблюдались неврологические симптомы. Об этом сообщила группа китайских ученых в исследовании, опубликованном в JAMA Neurology.

Специалисты изучили данные о 214 заболевших COVID-19 жителей китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса. Оказалось, что у 36% в целом и у 46% пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались проблемы с координацией, невнятная речь, а также нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц, пишут Известия.

При этом пациенты также жаловались на характерные для коронавируса симптомы, такие как повышенная температура, головная боль и продолжительный кашель.