Праймериз в США: Аляска поддержала Байдена
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз (первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд) Демократической партии в штате Аляска, сообщает газета The New York Times.
Голосование было проведено по почте из-за пандемии коронавируса COVID-19. Байден получил 55,3% голосов избирателей, он заручился поддержкой 11 делегатов.
Ранее, 8 апреля, другой кандидат — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США. Тем не менее он набрал 44,7% голосов.