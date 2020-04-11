Сколько стоит лечение одного больного коронавирусом

Лечение одного пациента с коронавирусом в Китае оценивают примерно в три тысячи долларов, заявил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь, сообщает РИА Новости.

В то же время, по словам Сяньцзюнь, лечение одного тяжелобольного пациента с COVID-19 в среднем обходится в 21 тысячу долларов. В ряде случаев расходы достигают сотни тысяч долларов.

В общей сложности, на обследование и лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на инфицирование во всех регионах Китая уже потратили около 211 миллионов долларов, 66,6% общей суммы больницам компенсируют страховые компании.

По словам Сяньцзюнь, это не окончательные расчеты, так как подсчитаны не все счета вылечившихся пациентов. Кроме того, до сих пор много людей проходят лечение, и среди них достаточно тяжелобольных.