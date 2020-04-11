УЕФА обвинили в распространении коронавируса в Европе

Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и президента организации Александера Чеферина в распространении коронавирусной инфекции в Европе. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на World News.

По словам словенского премьера, футбольные матчи были приостановлены слишком поздно. Он назвал это «безответственным и преступным решением».

«Предупреждения Всемирной организации здравоохранения оказались недостаточными для УЕФА, чтобы приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы», — заявил словенский политик, обвинив руководство организации в том, что оно «заботится лишь о деньгах».