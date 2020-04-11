Минюст и Минтруда помогли 1 600 одиноким пожилым

Общественность, государственные и частные организации Азербайджана, следуя призыву президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, демонстрируя социальную солидарность в рамках мер борьбы с коронавирусом, навещают малообеспеченные семьи, пожилых и одиноких граждан и оказывают им продовольственную помощь. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, сотрудники Министерства юстиции в сотрудничестве с работниками Министерства труда и социальной защиты населения оказали продовольственную помощь 1 600 одиноким пожилым гражданам.

В настоящее время сотрудники социальной службы оказывают на дому повседневные социально-бытовые услуги пожилым одиноким гражданам старше 65 лет, а также лицам с инвалидностью, проживающим в одиночестве и неспособным позаботиться о себе.

Отмечается, что в последние дни различные государственные и частные предприятия обеспечивали продуктами питания 13 000 одиноких пожилых граждан. Передача Минюстом и другими структурами продовольствия лицам из уязвимых групп продолжается.