Дипломатический скандал: Китай указал часть Турции как Армению

Турция потребовала от властей Китая разъяснений в связи со скандальным текстом на коробках с китайской гуманитарной помощью для Армении.

Как сообщает Anadolu, от посла КНР в Анкаре Денга Ли и МИД Китая потребовали разъяснений причин содержания на коробках с гуманитарным грузом ссылки на гору Агры, которая находится на территории восточной Турции, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.