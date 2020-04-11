Зеленский о коронавирусе в Украине: Мы обязательно все преодолеем
Руководство Украины устало из-за борьбы с коронавирусом, но не собирается сдаваться, написал на своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский.
«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», — сообщил Зеленский, указав, что борьба с коронавирусом продолжается.
По его словам, Украина увеличивает выпуск масок и защитных костюмов, а также отправила самолеты в Китай и Южную Корею, чтобы доставить «все необходимое», пишет РБК.
«Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: «На Украине заболевших и умерших нет», — написал Зеленский.
Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, за последние сутки в стране зафиксировали 266 случаев заражения коронавирусом — общее число пациентов уже достигло 2777.