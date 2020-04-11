Зеленский о коронавирусе в Украине: Мы обязательно все преодолеем

Руководство Украины устало из-за борьбы с коронавирусом, но не собирается сдаваться, написал на своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», — сообщил Зеленский, указав, что борьба с коронавирусом продолжается.