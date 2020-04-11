За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 52 регионах. Об этом сообщил российский оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Накануне прирост составил 1 667 человек. Общее количество заразившихся уже достигло 15 770 человек. В Москве подтверждено 1 306 новых случаев заражения коронавирусом.

За день скончались 24 человека, общее число погибших составляет 130 человек. За последние сутки выздоровели 246 человек.