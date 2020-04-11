Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж за время пребывания на территории посольства Эквадора в Лондоне стал отцом двух детей, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным собеседников издания, еще пять лет назад в австралийца влюбилась посещавшая его в эквадорской дипмиссии женщина-юрист Стелла Морис, которая помогала ему в процессе по делу об экстрадиции в США. Отношения адвоката и Ассанжа зашли так далеко, что в 2017 году они были помолвлены, причем Стелла Морис к тому времени была беременна первым ребенком. Сына назвали Габриэлем.

Второй же мальчик, по данным источников Daily Mail, родился в феврале 2019 года. Отмечается, что информация о связях и предполагаемых детях Ассанжа появилась в судебных документах, причем австралийский журналист наблюдал за родами по видеосвязи, а его первенца Габриэля мать даже привозила в посольство, чтобы показать отцу.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года он был задержан по запросу США. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу о его экстрадиции стартовали 2 мая прошлого года. Вскоре после этого американские власти объявили, что против Ассанжа выдвинуты новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.