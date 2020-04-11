Алхас Исмаилов, отдел социума 12:08

Пандемия коронавируса разрастается, а с ней и недовольство, высказываемое правительствами и медицинскими сообществами разных стран в адрес ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения, чьей задачей является координация международной работы в области здравоохранения, в том числе в сложных ситуациях. Сотрудникам ВОЗ задают нелицеприятные вопросы: как получилось, что они проморгали крайне опасную инфекцию, не заметили, что в Китае она с беспрецедентной скоростью переросла в эпидемию, не сделали ничего, чтобы коронавирус не перешагнул границы, а когда всё случилось, отделывались противоречащими друг другу невнятными рекомендациями. Для чего тогда государства-члены ВОЗ ежегодно перечисляют на ее счет в общей сумме миллиарды?

Одними из первых возмутились инертностью и несостоятельностью ВОЗ в критической ситуации Соединенные Штаты. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал ее деятельность, в частности, написав в Twitter, что организация сконцентрировалась на Китае, хотя финансируется в основном Вашингтоном. А затем госсекретарь страны Майк Помпео заявил, что объем финансирования организации со стороны США будет пересмотрен, так как ВОЗ «не дала тех результатов, которых от нее ожидали». Позднее Трамп сообщил, что рассматривает возможность приостановки американских взносов в бюджет ВОЗ. «США платят ВОЗ примерно в 10 раз больше, чем Китай», - заявил он, назвав эту организацию «прокитайской» и добавив, что ранее у него были похожие проблемы с другой международной организацией – ВТО, «но теперь мы там выигрываем дела, потому что они знают, что я не оставлю их в покое». То есть дал понять ВОЗ, что и ее не оставит в покое.

Как уточнил Forbes, бюджет Всемирной организации здравоохранения составляет $4,8 млрд, его наполняют различные фонды и правительства. В 2017 году США перечислили в бюджет ВОЗ $111 млн и еще $401 млн предоставили в виде добровольных взносов (это последний год, за который есть данные). Как утверждают американские СМИ, в начале эпидемии в Китае ВОЗ заняла выжидательную позицию и упустила время. Хотя Тайвань еще в конце декабря предупредил организацию, что новый коронавирус передается от человека к человеку, она проигнорировала это (только потому, что частично признанный Тайвань не представлен в ВОЗ как самостоятельное государство) и не передала другим странам предупреждение, дожидаясь, пока это подтвердит Пекин. А минздрав КНР передал сведения в ВОЗ только 20 января – спустя почти месяц после начала эпидемии. За несколько дней до этого ВОЗ поместила в Twitter такое сообщение: «Предварительное расследование китайскими властями не нашло ясных свидетельств передачи нового коронавируса от человека к человеку». Между тем коронавирус гулял уже по 19 странам на четырех континентах. И когда уже было совершенно очевидно – человечеству угрожает смертельная опасность, ВОЗ еще долго откладывала объявление пандемии. Это произошло только 11 марта, когда коронавирус обосновался уже в 115 странах. Примечательно, что телеканал CNN самостоятельно сделал это объявление на два дня раньше, чем ВОЗ. Надо сказать, что нападки Вашингтона на ВОЗ не всеми восприняты однозначно. По мнению главы комитета по международным делам Совета Федерации Госдумы России Константина Косачева, это, так сказать, подготовка Белого дома к тому, чтобы после пандемии основной целью своей политической и экономической экспансии сделать Китай. «Вашингтон тратит на поддержку ВОЗ около $58 млн в год. Логика узнаваемая: зачем нам платить организациям, если они не работают на Америку? Недавно американский лидер накинулся на международный уголовный суд в Гааге за то, что тот посмел раскритиковать действия США в Афганистане. И вот теперь досталось и ВОЗ", — написал Косачев в Facebook.

А вот американист Борис Межуев считает, что Трамп попросту хочет переложить на ВОЗ свои промахи. «Трамп любит все свои неудачи возложить на других, вот и под горячую руку попала ВОЗ. Сначала он вообще говорил, что речь идет о китайской заразе, потом в США посчитали, что это связано с Европой, думали, что удастся купировать ситуацию, как в Германии, а потом оказалось, что Соединённые Штаты приближаются к итальянской ситуации, в Нью-Йорке, по крайней мере», - указывает Межуев. Несколько по-иному, чем Трамп, но так же весьма отрицательно высказался по поводу ВОЗ директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Крайне скептически отношусь к ВОЗ как к представителю международной бюрократии, поскольку по многим признакам это уже не столько медицинская организация, сколько лоббистская организация крупных фармацевтических корпораций и стоящего за ними глобального спекулятивного бизнеса», - заявил он.