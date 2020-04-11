Avtolüks Azərbaycan приступила к online-продажам фото
Одна из ведущих компаний на автомобильном рынке Avtolüks Azərbaycan, заботясь о безопасности граждан, желающих приобрести автомобиль в период карантина, приступила к online-продажам. Теперь приобрести желаемый автомобиль можно, не выходя из дома.
Для этого необходимо сначала заполнить специальную форму опроса, которая размещена на сайтах, официально представляемых компанией брендов, и на страницах в социальных сетях (Facebook и Instagram). Затем профессиональные консультанты по продажам свяжутся с желающим приобрести автомобиль, помогая им в выборе того автомобиля, который отвечает их интересам и потребностям. После того, как клиент принимает решение о покупке, вся необходимая документация оформляется в электронном виде. Купленный автомобиль доставляется эвакуатором по указанному адресу и передается клиенту.
Как отмечают в компании, интерес к online-продаже достаточно высок – на данный момент первый, проданный online автомобиль марки Range Rover, уже доставлен владельцу. Другими факторами, которые еще больше повышают интерес клиентов, являются скидочные цены и возможность получить выгодный кредит сроком до 4лет с первоначальным взносом от 20% от стоимости и годовой банковской процентной ставкой 12%.
Каждый, кто хочет стать обладателем автомобиля мечты, может сделать это, не выходя из дома, пройдя по следующим ссылкам:
Land Rover - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzU-DdHxm1hY_nAHybex5xDyX9JnfacEyobVlPVcWnwnrA8A/viewform
Jaguar - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegVDE4w-5CFMhXvmuATqVyWwrf-CYkeGN77R3hlcJS9as-2g/viewform
Jeep - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkZQAc4wlCyLfepVxH0KwWblHuU-n5wx8xREW7FG8oy5JUxQ/viewform
Alfa Romeo - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHtSqJ2e5Qn7I2Y-H8yR4sA6xosIxHPK_5uPiHzboB8sltPQ/viewform
Fiat - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIBTZlhcC7HugwFRWY95yBkU7GXGuFdgdOEgkmdztfWuQJPQ/viewform
Dodge - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYe685MrDsmIPlWf9l4dTqYso4ca9HRVq_SrZQ_uTuaeoKcw/viewform
Отметим, что в соответствии с требованиями карантинного режима в стране все центры продаж «Avtolüks Azərbaycan» MMC временно закрыты, а сервисные центры работают с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00 – клиентам, которые не могут прийти в сервисные центры, предоставляется услуга мобильного сервиса.
Более подробную информацию можно получить по номерам 055 983 0 983 / 055 214 19 49 и адресу электронной почты [email protected].