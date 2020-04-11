США обещают $10 миллионов за информацию о лидере иракской «Хезболлы»

Госдепартамент США объявил вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию об одном из лидеров действующей в Ираке шиитской группировки "Катаиб Хезболла" шейхе Мухаммаде аль-Кавтарани, пишет NEWSru.co.il.

США называют аль-Кавтарани ближайшим сподвижником экс-командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, убитого в начале января 2020 года. Госдепартамент сообщил, что Кавтарани занимается политической координацией вооруженных формирований, связанных с Ираном и ранее управлявшихся Сулеймани.

Предложенная награда будет выдана в обмен за информацию о деятельности Кавтарани, его связях и пособниках, с целью разрушить "финансовые механизмы" "Хезболлы".

Кавтарани был занесен США в список международных террористов в 2013 году. США возлагают на "Катаиб Хизбалла" ответственность за обстрелы расположенных в Ираке баз, где дислоцированы американские военнослужащие, а также посольства США в Багдаде.