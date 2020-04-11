Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных. Об этом сообщил берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха.

По его данным, количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479. Выздоровели 60 200 пациентов. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных составляет 57 606.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария, где, согласно информации института, заразились 32 282 человека и умерли 786.