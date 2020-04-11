Больной коронавирусом в Баку: «Задыхаюсь, спасите!» видео
Телеканал AzTV подготовил репортаж из больницы, где проходит лечение больных с коронавирусом. В видеорепортаже говорится как о тяжелобольных пациентах, так и борющихся за их выздоровление врачах.
По словам врачей, первыми словами инфицированных пациентов является то, что им трудно дышать. Некоторые врачи также сказали, что месяц как не видели своих детей.
В репортаже повествуется о пациентах, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, о тех, кто не может дышать без таких устройств. Одним из них является врач детской поликлиники №13 Кенюль Халилова.
Участковый педиатр говорит, что не может дышать без такой аппаратуры. Она призвала всех граждан серьезно отнестись к этой болезни.
«Не помню, как заразилась. Но помню первые симптомы. Засомневалась в себе. Умоляю людей, пусть они отнесутся к этому заболеванию серьезно. Сейчас у меня в носу кислородный аппарат. Если его вынуть, я не смогу дышать», - говорит Халилова.