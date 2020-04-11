По словам врачей, первыми словами инфицированных пациентов является то, что им трудно дышать. Некоторые врачи также сказали, что месяц как не видели своих детей.

Телеканал AzTV подготовил репортаж из больницы, где проходит лечение больных с коронавирусом. В видеорепортаже говорится как о тяжелобольных пациентах, так и борющихся за их выздоровление врачах.

В репортаже повествуется о пациентах, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, о тех, кто не может дышать без таких устройств. Одним из них является врач детской поликлиники №13 Кенюль Халилова.

Участковый педиатр говорит, что не может дышать без такой аппаратуры. Она призвала всех граждан серьезно отнестись к этой болезни.

«Не помню, как заразилась. Но помню первые симптомы. Засомневалась в себе. Умоляю людей, пусть они отнесутся к этому заболеванию серьезно. Сейчас у меня в носу кислородный аппарат. Если его вынуть, я не смогу дышать», - говорит Халилова.