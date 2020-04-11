Известный российский телеведущий госпитализирован с пневмонией

"Я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6", - цитирует его РИА Новости.

При этом историк моды подчеркнул, что сдал тест на коронавирус, однако результата пока не знает.

Ранее российская журналистка Екатерина Гордон сообщила, что у Васильева была диагностирована пневмония через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.