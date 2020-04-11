Иран решил ослабить режим строгой изоляции

Власти Ирана начали возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции, введенного после 4 апреля в связи с угрозой коронавируса, сообщает Associated press.

Согласно информации, деятельность этих учреждений возобновлена за пределами Тегерана, треть сотрудников будет работать из дома. Также власти разрешили вновь открыться коммерческим предприятиям, находящимся вне Тегерана.

По данным агентства, коммерческую деятельность в Тегеране разрешат возобновить в следующую субботу, но при соблюдении мер социального дистанцирования, предписанных Минздравом Ирана. Также позднее в Тегеране должны открыться правительственные учреждения.

По информации на субботу, общее число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране, превысило 70 тыс. при суточном росте на 1 837 случаев. 4357 человек скончались, из них 125 из них - за минувшие сутки. В то же время от коронавируса, по официальным данным, вылечились свыше 40 тыс. человек.