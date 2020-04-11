Глава Еврокомиссии: Вынуждены будем научиться жить с вирусом многие месяцы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется на то, что вакцина против коронавируса нового типа будет разработана к концу текущего года. Об этом она заявила в интервью газете Bild am Sonntag.

"Две из трех многообещающих команд ученых, ведущих разработки вакцины, находятся в Европе, - сказала фон дер Ляйен. - Они планируют уже скоро начать клинические испытания", передает ТАСС.

"Затем потребуются шаги по допуску на рынок и к массовому производству. Надеюсь, что в конце года будет разработана вакцина", - сообщила глава ЕК. "Чтобы затем можно было быстро делать прививки, мы уже сейчас говорим с компаниями о мировых производственных мощностях", - утверждает фон дер Ляйен.

"Мы вынуждены будем научиться жить с вирусом на протяжении многих месяцев, возможно, и в следующем году", - считает глава ЕК.