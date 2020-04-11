Какую погоду нам обещают синоптики на завтра
В понедельник, 13 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, морось, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 7-10, днем 12-15 тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 765 мм ртутного столба до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных территориях снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, западный ветер ночью и утром усилится.
Ночью температура составит 3-8, днем 13-18 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градусов тепла.
Слабые колебания метеорологических факторов на Апшероне будут благоприятны для метеозависимых людей.