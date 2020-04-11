В Испании снова выросло число жертв коронавируса

За сутки в Испании скончались после заражения коронавирусной инфекцией 619 человек. Это самое большое число летальных исходов за последние три дня, пишет испанская El Mundo.

Всего вирус выявили за сутки у 4,1 тыс. человек, с начала эпидемии — более 166 тыс. заболевших и 17 тыс. погибших. При этом 62 тысячи выздоровели.

В целом, в Испании в последнее время обозначилась тенденция замедления распространения вируса, руководство Минздрава считает, что пик пройден.