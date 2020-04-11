Роухани: Иран борется с коронавирусом лучше, чем Европа

"Да, ситуация в противодействии коронавирусу на сегодняшний день у нас лучше, чем у вас (западных стран). Причина кроется в наших замечательных людях, причина – это самоотверженная борьба медицинского персонала, вооруженных сил…", – сказал Роухани, слова которого приводит РИА Новости.

Иран справляется с коронавирусом лучше, чем западные страны, имея к тому же, "санкционный вирус", заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

По его словам, на Иран, помимо новой инфекции, действует "санкционный вирус". "У нас и у вас есть коронавирус, но у нас есть вирус похуже, которого нет у вас. Это санкционный вирус, к которому добавился и коронавирус", – подчеркнул глава иранского государства.

Также он уточнил дату возобновления поездок внутри страны: "Передвижение между провинциями, запрещенное на данный момент, надеюсь, возобновится с 20 апреля".

Он также уточнил, что с этого воскресенья власти снимают запрет на поездки между городскими округами и городами внутри провинций.