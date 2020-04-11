"Глобализация с большой долей вероятности будет продолжаться. В экономическом противостоянии с США Китай выйдет на более сильную позицию. Полагаю, что попытки сделать мир более безопасным будут продолжаться и даже усиливаться, но это не остановит гонку вооружений. И я не исключаю вероятности того, что вирусы могут быть использованы в качестве биологического оружия", – сказал Яшар Якыш.

Пандемия COVID-19 не означает конца глобализации, при этом в экономическом противостоянии с США Китай выйдет на более выигрышную позицию, а вирусы могут использоваться в будущем в качестве биологического оружия. Об этом РИА Новости сказал бывший глава МИД Турции Яшар Якыш.

Политик утверждает, что после пандемии изменения произойдут в разных сферах жизни. Так, по словам Якыша, может произойти перераспределение капитала, а в каждом государстве, вероятнее всего, снизится ВВП. Кроме того, у большинства граждан могут сократиться доходы. При этом те, кто владеет крупными суммами, скупят собственность компаний, которые обанкротились, считает бывший турецкий министр.

После пандемии произойдут заметные сдвиги в области большего распространения онлайн-торговли, дистанционного образования, проведения видеоконференций вместо традиционных собраний, отметил он.

"Фармацевтические компании, особенно ближе к концу эпидемии, могут заявить, что получили лекарства против коронавируса, и обеспечат себе большие и, возможно, несправедливые прибыли. При этом разные страны начнут обвинять друг друга в том, кто виноват в распространении вируса", – сказал экс-глава МИД Турции.

По мнению Якыша, мировому сообществу следует извлечь уроки из сложившейся ситуации. Он пояснил, что теперь Всемирная организация здравоохранения и страны «с успешными правительствами» будут разрабатывать программы и планы действий на случай подобных пандемий.

Яшар Якыш возглавлял МИД Турции в первой половине 2000-х годов. Завершил свою карьеру в должности постоянного представителя Турции при ООН в Вене. После выхода на пенсию стал одним из учредителей ныне правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Два раза переизбирался депутатом парламента Турции.