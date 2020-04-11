Около 15 тысяч водителей наказали за нарушение карантина

В Азербайджане с 00:00 11 апреля по 00:00 12 апреля за нарушение особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях 1 753 участника дорожного движения. Об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции.

В целом, с первого апреля по настоящее время к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в Азербайджане привлечены к ответственности 14 980 участников дорожного движения.