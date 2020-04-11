Иранский генерал: коронавирус может быть актом биологической войны

Власти Ирана изучают вероятность того, что новый коронавирус COVID-19 был использован в качестве оружия биологической войны. Об этом сказал агентству Mehr начальник военно-медицинской службы Генштаба иранской армии бригадный генерал Хасан Арагизаде.

"Все страны сейчас изучают этот вопрос, чтобы проследить вероятность биологической войны, скрывающейся за этой ситуацией", - цитирует Арагизаде РИА Новости.

Он добавил, что иранские ученые проводят исследования, чтобы выяснить, могло ли распространение нового коронавируса быть средством биологической войны. Однако, по его словам, чтобы прийти к выводам по этому вопросу, "необходимо больше времени и усилий".

Иранский генерал также рассказал, что около 70% мощностей военно-медицинской службы страны направлено на помощь больным коронавирусом.