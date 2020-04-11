ANS открыл сайт про коронавирус

Несмотря на все усилия человечества остановить распространение коронавируса, он продолжает ежедневно заражать десятки тысяч человек. На сегодняшний день в мире насчитывается почти 1,8 миллиона инфицированных и около 110 тысяч скончавшихся от этого опасного вируса.

Пандемия коронавируса остается основной темой в информационной повестке мира, а сотни миллионов людей каждый свой день начинают с просмотра новых сводок о болезни.