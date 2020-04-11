ANS открыл сайт про коронавирус
Несмотря на все усилия человечества остановить распространение коронавируса, он продолжает ежедневно заражать десятки тысяч человек. На сегодняшний день в мире насчитывается почти 1,8 миллиона инфицированных и около 110 тысяч скончавшихся от этого опасного вируса.
Пандемия коронавируса остается основной темой в информационной повестке мира, а сотни миллионов людей каждый свой день начинают с просмотра новых сводок о болезни.
Группа компаний ANS представила новый сайт https://covid19ans.com/, где в режиме реального времени можно отслеживать всю статистику о пандемии коронавируса. Сайт функционирует на трех языка (азербайджанском, русском и английском) и предлагает посетителям всю самую свежую статистику, собранную со множества мониторинговых ресурсов.
На covid19ans.com можно найти последнюю статистику не только по коронавирусу, но и, к примеру, информацию о смертности по другим болезням - рака, СПИДа, сезонного гриппа и т.д.
Сайт также предоставляет полную статистику по всем странам, а также информацию о распространении коронавируса среди различных возрастных групп, полов и, в целом, всю хронологию распространения вируса.