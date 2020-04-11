Зеленский пообещал миллион за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от коронавируса, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишут украинские СМИ.
Ляшко надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.
Отметим, что ранее профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявляла, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре.