Польский тренер о карантине в Баку: «Азербайджанцы слушают и уважают своего президента»
Главный тренер женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, польский специалист Пржемислав Лис рассказал телеканалу своей страны о том, как ему живется на карантине в Баку и как азербайджанцы соблюдают режим самоизоляции.
Лис также вспомнил о том, как он оказался в Азербайджане, и порассуждал на тему того, чего может добиться его подопечная Марина Некрасова на Олимпиаде в Токио, сообщает haqqin.az со ссылкой на TVP.
«В Баку все закрыто, запрещено выходить из дома, - говорит польский тренер. - Любой выход на улицу возможен только с согласия правительства. Вы должны отправить смс на специальный номер, и если вы получите разрешение, то только тогда можете выйти.
Есть три причины, по которым вы можете покинуть свое жилище: поход в больницу, в магазин и аптеку, а также посещение похорон. Полицейские ездят по улицам и ловят тех, кто нарушает запрет.
Однако в Азербайджане люди подчиняются всему, что говорит президент. Они слушают и уважают его. Глава государства объявил, что все полностью получат свою зарплату, поэтому люди спокойны и благодарны».
По словам тренера, Национальная гимнастическая арена и отель при ней закрыты.
«Мы надеялись, что сможем изолированно тренироваться, но, к сожалению, не получилось. Федерация гимнастики Азербайджана перевела меня в другую гостиницу. Контактируем со спортсменами посредством мессенджеров».
Пржемислав Лис заявил, что в данной ситуации не думал о возвращении в Польшу.
«В Азербайджане я чувствую себя в безопасности. Известно, что в тяжелые моменты возникают мысли о семье, о том, чтобы увидеть родных, но мне кажется, что решение остаться в Азербайджане было правильным».
Главный тренер национальной команды рассказал, что под его руководством тренируются 15 спортсменок.
«Здесь очень хорошо развивается спортивная гимнастика. Этой дисциплиной занимаются много маленьких детей. А звездой, с которой я строил все с нуля, является Марина Некрасова. Правда, она очень скромный человек, поэтому не является тут знаменитостью. Но Марина достаточно известная и уважаемая спортсменка в Азербайджане.
После каждого нашего успеха Федерация организовывает встречи, на которых благодарят спортсменку и тренера. В Азербайджане есть то, чего часто не хватает в Польше: большого уважения к нашей работе, а также постоянной финансовой, жилищной и тренировочной поддержки».
Лис рассказал и о том, как он возглавил сборную Азербайджана. Предложение поступило во время чемпионата мира-2018 в Дохе.
«Я тогда еще был тренером сборной Польши. Представитель Азербайджана пригласил меня и рассказал о положении дел. Они сказали, что заинтересованы в сотрудничестве и пригласили меня на две недели для ознакомления. В декабре 2018 года я поехал в Баку, чтобы посмотреть, как тренируются спортсмены, как выглядят спортивные объекты и база.
Я помню свою первую встречу с Мариной. Я сказал ей, что на первой неделе она покажет мне, как тренируется, а на второй неделе я покажу ей, как я работаю. Я спросил, хочет ли он выступить в Токио, и предложил свою помощь. Я тут же заметил блеск в ее глазах и решил, что останусь работать в Азербайджане.
Пытались ли меня отговорить в Польше? Принимая решение, я руководствовался тем, чего могу достичь в Баку. Там я увидел уважение к работе, вовлеченность и возможности. Я руководствовался не только финансовой стороной, но и развитием. Это более важно».
Марина Некрасова уже завоевала путевку на Олимпиаду в Токио. Главный тренер рассчитывает, что на Играх, которые перенесли на 2021 год, она покажет хороший результат в опорном прыжке.
«Марина выиграла лицензию в октябре на чемпионате мира в Штутгарте. В многоборье она не самая лучшая, но у нас есть хорошие шансы в опорном прыжке, и в этом виде мы рассчитываем на удачное выступление в Токио.
2019 год был очень успешным для нас, потому что Марина справилась с трудностями в прыжке, выиграла два Кубка мира, завоевал золотую медаль на Универсиаде. Вот почему мы очень ждали Токио. Теперь нам придется ждать дольше.
Из-за коронавируса соревнования Кубка мира в Баку были прерваны. Моя подопечная вышла в финал прыжковых упражнений с 3-го места. В конце апреля мы планировали участвовать в чемпионате Европы в Париже, но уже известно, что он не состоится. Сейчас самое главное для нас - быть здоровыми».