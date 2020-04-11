Польский тренер о карантине в Баку: «Азербайджанцы слушают и уважают своего президента»

Отдел спорта 16:12

Главный тренер женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, польский специалист Пржемислав Лис рассказал телеканалу своей страны о том, как ему живется на карантине в Баку и как азербайджанцы соблюдают режим самоизоляции. Лис также вспомнил о том, как он оказался в Азербайджане, и порассуждал на тему того, чего может добиться его подопечная Марина Некрасова на Олимпиаде в Токио, сообщает haqqin.az со ссылкой на TVP.

«В Баку все закрыто, запрещено выходить из дома, - говорит польский тренер. - Любой выход на улицу возможен только с согласия правительства. Вы должны отправить смс на специальный номер, и если вы получите разрешение, то только тогда можете выйти. Есть три причины, по которым вы можете покинуть свое жилище: поход в больницу, в магазин и аптеку, а также посещение похорон. Полицейские ездят по улицам и ловят тех, кто нарушает запрет. Однако в Азербайджане люди подчиняются всему, что говорит президент. Они слушают и уважают его. Глава государства объявил, что все полностью получат свою зарплату, поэтому люди спокойны и благодарны». По словам тренера, Национальная гимнастическая арена и отель при ней закрыты. «Мы надеялись, что сможем изолированно тренироваться, но, к сожалению, не получилось. Федерация гимнастики Азербайджана перевела меня в другую гостиницу. Контактируем со спортсменами посредством мессенджеров». Пржемислав Лис заявил, что в данной ситуации не думал о возвращении в Польшу. «В Азербайджане я чувствую себя в безопасности. Известно, что в тяжелые моменты возникают мысли о семье, о том, чтобы увидеть родных, но мне кажется, что решение остаться в Азербайджане было правильным».

Главный тренер национальной команды рассказал, что под его руководством тренируются 15 спортсменок. «Здесь очень хорошо развивается спортивная гимнастика. Этой дисциплиной занимаются много маленьких детей. А звездой, с которой я строил все с нуля, является Марина Некрасова. Правда, она очень скромный человек, поэтому не является тут знаменитостью. Но Марина достаточно известная и уважаемая спортсменка в Азербайджане. После каждого нашего успеха Федерация организовывает встречи, на которых благодарят спортсменку и тренера. В Азербайджане есть то, чего часто не хватает в Польше: большого уважения к нашей работе, а также постоянной финансовой, жилищной и тренировочной поддержки». Лис рассказал и о том, как он возглавил сборную Азербайджана. Предложение поступило во время чемпионата мира-2018 в Дохе. «Я тогда еще был тренером сборной Польши. Представитель Азербайджана пригласил меня и рассказал о положении дел. Они сказали, что заинтересованы в сотрудничестве и пригласили меня на две недели для ознакомления. В декабре 2018 года я поехал в Баку, чтобы посмотреть, как тренируются спортсмены, как выглядят спортивные объекты и база. Я помню свою первую встречу с Мариной. Я сказал ей, что на первой неделе она покажет мне, как тренируется, а на второй неделе я покажу ей, как я работаю. Я спросил, хочет ли он выступить в Токио, и предложил свою помощь. Я тут же заметил блеск в ее глазах и решил, что останусь работать в Азербайджане. Пытались ли меня отговорить в Польше? Принимая решение, я руководствовался тем, чего могу достичь в Баку. Там я увидел уважение к работе, вовлеченность и возможности. Я руководствовался не только финансовой стороной, но и развитием. Это более важно».