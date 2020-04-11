В Кремле рассказали о работе "по-путински"

"Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно", — отметил Песков, комментируя визит главы государства в больницу в Коммунарке, передает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что, когда Путин только начинал свою работу президентом, он приезжал в охваченную войной Чечню. "Это же не безрассудство, это не какой-то авантюризм, это именно потребность руководителя своими глазами увидеть, что происходит на самом деле… Это работа по-путински, так, как он ее видит для себя", — сказал Песков, добавив, что президент в любой чрезвычайной ситуации предпринимает необходимые меры предосторожности.