Экономика Азербайджана глазами Всемирного банка наши заметки
На прошлой недел Милли Меджлис заслушал и одобрил годовой отчет правительства, который премьер-министр Али Асадов в связи с карантинным режимом огласил в видео формате. В сложное время, когда коронавирус крушит мировую экономику, такая информация звучит как-то неубедительно. Правда, 2019 год запомнился как год коренных реформ, охвативших все сферы общества. И вообще, в последние годы приняты существенные меры по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, расширению экспортных возможностей, улучшению деловой среды, обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивому экономическому росту.
Это, кстати подчеркнул и премьер-министр. Но это все в прошлом, а что сулит нам день завтрашний? Ответ на этот вопрос можно получить в опубликованных в тот же день прогнозах Всемирного банка (ВБ).
Мы уже отмечали, что экономические прогнозы на этот года весьма неутешительны, даже в развитых странах ожидаемый спад измеряется двузначными цифрами. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в Европе и Центральной Азии ВБ также резко снизил свой прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса. Негативный сценарий предусматривает падение ВВП на 4,4%. А широкий диапазон его прогнозов обусловлен значительной неопределенностью в отношении усилий стран по сдерживанию COVID-19.
Пандемия подорвет краткосрочные перспективы, сказываясь на внутреннем спросе, оказывая дальнейшее понижательное давление на цены на сырьевые товары, нарушая тесно связанные глобальные и региональные цепочки поставок, сокращая количество поездок и туристов, а также снижая спрос на экспорт из региона. И только в следующем году, по оценкам ВБ, региональный ВВП может продемонстрировать рост на 5,6-6,1%. Хотя многое зависит от того, когда будут отменены ограничительные меры, призванные сдержать распространение вируса, а также от динамики цен на сырьевые товары и скорости восстановления экономики в еврозоне.
В целом доклад охватывает широкий регион, в который входят Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Сербия, Белоруссия, Украина, Грузия и Казахстан. А что касается Южного Кавказа, то ВБ прогнозирует спад во всех трех странах региона в целом на 3%. Резкий спад сменится ростом в 2021 году, да и то только на 0,3%. А ведь еще в январском отчете банка отмечалось, что в странах региона ожидается рост на 0,1% в 2020 году и на 3,4% - в 2021 году. Но коронавирус вносит свои коррективы в экономику южнокавказских стран, к тому же весьма существенные. И Азербайджан не остается в стороне.
Вспомним, что рост ВВП страны в 2019 году составил 2,2%. Он был обеспечен, по оценкам ВБ, ростом добычи природного газа на 27,7% и устойчивым ростом в неэнергетических секторахна 3,5%. Инфляция была низкой, как в 2019, так и в начале 2020 года. При инфляции в пределах целевого диапазона в 4 ± 2%, Центробанк продолжил снижение учетной ставки в течение 2019 года и в начале 2020 года, снизив его до 7,25%. Все это давало повод ВБ прогнозировать темп роста ВВП в стране на 2,3% в этом году. А теперь банк планирует уже снижение экономики на 0,2%, и только в 2021 году прогнозирует экономический рост на 2,2% и до 2,4% в 2022 году.
Но даже при таком общем спаде экономики сельскохозяйственная сфера страны в текущем году продемонстрирует рост на 5,5%, а в 2020-2021 годах рост составит 5,4%. Несколько хуже предстоят дела в сфере промышленного производства - прогнозируется рост на 0,7% в 2021 году, а в 2022 году - на 0,1%. Зато в секторе услуг в текущем году рост составит 0,1%, в 2021 году он повысится до 4,1%, а в 2022 году – до 5,6%. А ведь именно этот сектор для страны всегда оставался наиболее слабым. Может потому и среднегодовая инфляция, согласно прогнозам ВБ, в этом году составит 3,3%, в следующем замедлится до 2,9%, а в 2022 году – до 2,8%. Иначе трудно объяснить причину низкой инфляции на фоне спада основных макроэкономических показателей.
Одним словом, COVID-19 и резкий спад цен на нефть являются текущими вызовами для экономики Азербайджана. И это подчеркивает Всемирный банк. Помимо неблагоприятных последствий для здоровья граждан, эти вызовы отразятся на экономике страны в виде снижения доходов от экспорта нефти, сокращения торговли и финансовых потоков, сокращающихся поступлений от сектора туризма. Конечно, при затяжном характере такой ситуации и высокопрофицитный платежный баланс страны может превратиться в дефицитный, и инвестиции снизятся… Но наличие при этом валютных резервов (около 100% от ВВП) и низкий государственный долг (более 18% ВВП) позволяют Азербайджану свободно маневрировать. И действия правительства в таких экстремальных условиях можно охарактеризовать как последовательные и скоординированные. Обеспечивается хорошая информированность населения, изыскиваются миллиардные средства для поддержки бизнеса и диверсификации частного сектора.