На прошлой недел Милли Меджлис заслушал и одобрил годовой отчет правительства, который премьер-министр Али Асадов в связи с карантинным режимом огласил в видео формате. В сложное время, когда коронавирус крушит мировую экономику, такая информация звучит как-то неубедительно. Правда, 2019 год запомнился как год коренных реформ, охвативших все сферы общества. И вообще, в последние годы приняты существенные меры по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, расширению экспортных возможностей, улучшению деловой среды, обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивому экономическому росту.

Это, кстати подчеркнул и премьер-министр. Но это все в прошлом, а что сулит нам день завтрашний? Ответ на этот вопрос можно получить в опубликованных в тот же день прогнозах Всемирного банка (ВБ).

Мы уже отмечали, что экономические прогнозы на этот года весьма неутешительны, даже в развитых странах ожидаемый спад измеряется двузначными цифрами. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в Европе и Центральной Азии ВБ также резко снизил свой прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса. Негативный сценарий предусматривает падение ВВП на 4,4%. А широкий диапазон его прогнозов обусловлен значительной неопределенностью в отношении усилий стран по сдерживанию COVID-19.

Пандемия подорвет краткосрочные перспективы, сказываясь на внутреннем спросе, оказывая дальнейшее понижательное давление на цены на сырьевые товары, нарушая тесно связанные глобальные и региональные цепочки поставок, сокращая количество поездок и туристов, а также снижая спрос на экспорт из региона. И только в следующем году, по оценкам ВБ, региональный ВВП может продемонстрировать рост на 5,6-6,1%. Хотя многое зависит от того, когда будут отменены ограничительные меры, призванные сдержать распространение вируса, а также от динамики цен на сырьевые товары и скорости восстановления экономики в еврозоне.

В целом доклад охватывает широкий регион, в который входят Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Сербия, Белоруссия, Украина, Грузия и Казахстан. А что касается Южного Кавказа, то ВБ прогнозирует спад во всех трех странах региона в целом на 3%. Резкий спад сменится ростом в 2021 году, да и то только на 0,3%. А ведь еще в январском отчете банка отмечалось, что в странах региона ожидается рост на 0,1% в 2020 году и на 3,4% - в 2021 году. Но коронавирус вносит свои коррективы в экономику южнокавказских стран, к тому же весьма существенные. И Азербайджан не остается в стороне.