В Азербайджане выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом, еще 50 человек полностью излечились и были отпущены домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 1098 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 250 человек вылечились, 11 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 37 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 66 677 тестов на коронавирус.