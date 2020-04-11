Названа дата нового заседания ОПЕК+

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени министры стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+) встретятся в режиме видеоконференции. Встреча пройдет в рамках консультаций по вопросам, вытекающим из 9-го заседания министров стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+). Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

От азербайджанской стороны во встрече примет участие министр энергетики Парвиз Шахбазов.



"Во встрече, которая пройдет под председательством министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салмана и министра энергетики РФ Александра Новака, примут участие министры стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+), подписавших Декларацию о сотрудничестве", - отмечается в соощении.

Напомним, 9 апреля, на заседании министров стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК (ОПЕК+) было принято решение о сокращении суточной добычи нефти с 1 мая по апрель 2022 года на три этапа в объеме 10-8-6 миллионов баррелей.