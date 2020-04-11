Ученые рассказали, как далеко распространяется коронавирус

Китайские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что коронавирус COVID-19 может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии 13 футов, или 4 метров от больного. Исследование опубликовано в научном журнале Emerging Infectious Diseases.

Ученые из китайской Академии военных наук исследовали образцы различных поверхностей и воздуха в отделении интенсивной терапии и в общем отделении больницы Huoshenshan в Ухане, где проходили лечение инфицированные коронавирусом. Команда ученых изучала аэрозольную передачу вируса, когда частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких часов. Они выяснили, что частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе на расстоянии 4 метров от пациентов. Таким образом, это вдвое превышает общеустановленную норму социального дистанцирования, составляющую 1,5 метра.

При этом ученые подчеркивают, что данных, подтверждающих, что аэрозольные частицы способны заразить Covid-19, пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Кроме того, установлено, что большая часть аэрозольных частиц коронавируса оседала на полах больничных отделений. Высокие уровни их концентрации были обнаружены на поверхностях кроватей, дверных ручек и мусорных баков, а также на подошвах обуви медицинского персонала.