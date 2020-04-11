"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 5 апреля 2020 года введение на территории страны особого карантинного режима и установление ограничений движения резко сократили использование автомобилей, а автотранспортные средства в основном припаркованы во дворах жилых зданий", - говорится в обращении министерства.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к владельцам автотранспортных средств в рамках мер, предпринятых с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса в республике.

Согласно данным, в большинстве случаев парковка автомобилей у входа в здания, на проезжей части автомобильных дорог или непосредственно возле систем противопожарного водоснабжения препятствует движению автомобилей спасательных, пожарных и других крупногабаритных автомобилей специального назначения во время чрезвычайных ситуаций, а также затрудняет подачу воды из водоемов и гидрантов при тушении пожаров, в некоторых же случаях делает это невозможным.

Проблема состоит в том, что автомобили паркуются в неположенных местах, и этим создают серьезные препятствия спасателям выполнять свои обязанности как можно скорее.

"Учитывая вышесказанное, еще раз напоминаем гражданам о важности парковки автомобилей только в положенных местах, сохраняя расстояние друг от друга, для беспрепятственного доступа во двор зданий спасательных и пожарных автомобилей, других крупногабаритных автомобилей специального назначения во время чрезвычайных ситуаций, для комфортного использования гидрантов при тушении пожаров", - отмечается в информации МЧС.