И именно коронавирус заставил цену на желтый металл в последнее время взлететь на мировых биржах на недосягаемую еще недавно высоту. Теперь унция золота на торгах стоит более 1700 евро!

Как всегда, в кризисные моменты истории человечество ищет то, что поможет сохранить накопленные денежные средства, и потому люди вкладывают их во что-то надежное. Надежнее золота пока что никто не смог придумать.

Эксперты HRE Investment, по информации агентства польского агентства PAP, считают, что драгоценный металл в слитках или монетах стоит еще дороже. Сейчас желающий купить золото должен будет заплатить в два раза дороже, чем год назад.

Только за последний месяц так называемый «королевский лом» подорожал на 10 процентов. Если кто-то хотел бы купить физически, например, золотую монету, то он должен выложить за унцию уже около 2 тысяч евро.

А если кто-то захочет получить лом не из надежного источника, причем не захочет ждать доставки в течение одного-двух месяцев, должен считаться с тем, что цена для него поднимется еще на пару-тройку сотен евро.

Покупка лома золота в физическом виде обрастает дополнительными затратами, по сравнению с биржевой ценой.

Аналитик компании Бартош Турек говорит, что если сейчас кто вознамерится покупать золото, он вынужден считаться с тем, что переплатит за него до 20-40 процентов от начальной цены. Золото дорожает, рассуждает он, всегда, когда у людей появляются опасения или страхи. Это касается времен конфликтов — политических, военных или экономических.

Золотой лом — важный элемент игры на рынках, и надежная пристань для капитала.

В последние месяцы цена на золото реагировала как чувствительный барометр на изменения в погоде. Например, она росла в последние месяцы - во время иранского кризиса, во время «торговой войны» США и Китая.

Дополнительное напряжение, по мнению специалиста, создают и некоторые центральные банки, которые вливают на рынки денежную массу, то есть, печатают дензнаки. А это увеличивает риск инфляции, перед которой золото становится надежным барьером.

Эксперт отмечает и зависимость цены на золото от коронавируса, подчеркивая, что «речь идет не об угрозе заражения, а о последствиях для экономики. При этом режим изоляции населения является ударом по экономике. В ответе за это центробанки и правительства, которые решили раскрутить программы стимуляционные и защитные, цена которых миллиарды долларов».

Он же добавил, что в условиях дополнительного риска инфляции золото выигрывает в цене как безопасная пристань для капитала.

Б.Турек отметил, что еще 10 лет назад за унцию давали около 800 евро, а 20 лет назад еще меньше — всего около 300.

«В этом контексте текущая оценка в 1700 евро сильно взвинчена», - сказал биржевой эксперт. Но это не меняет факта, что именно золото подтверждает, что оно является хорошим решением на случай реализации крайнего сценария. Это могут по достоинству оценить те, кто покупал золото раньше. И сейчас, имея в виду биржевые курсы и нехватку инвестиционного золота в специализированных складах и обменных пунктах, цена на него достигла исторического максимума.

Словом, как сказано в классике - «люди гибнут за металл». В прямом и переносном смысле.