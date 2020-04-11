В Кремле предрекли ценовой хаос без сделки по нефти

Мировую экономику ждет ценовой хаос, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не будет заключена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Они нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», – прогнозирует Песков.

По словам Пескова, вопрос цен на нефть волнует не только Москву. Например, в США 10 млн человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти окажутся под угрозой банкротства. В свете предвыборной кампании забота об этом секторе экономики становится очень важной для президента США.

9 апреля страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.